Ufficiale

Juve Stabia, Reale torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito del difensore

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 11:52Serie B
Claudia Marrone

Con alcuni mesi di anticipo rispetto a quando previsto in estate, si è chiusa l'avventura di Filippo Reale alla Juve Stabia, con la società che ha risolto anticipatamente il prestito del classe 2006 che farà adesso rientro alla casa madre Roma.
Questa, la nota ufficiale della compagine campana:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S. Roma per la risoluzione anticipata del prestito del difensore, classe ‘06, Filippo Reale.

Il calciatore nella stagione in corso ha totalizzato 3 presenze in campionato.

La società desidera ringraziare Filippo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

