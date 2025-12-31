Juve Stabia, idea Zeroli per rinforzare la squadra. Lovisa a caccia di giovani di talento

“A gennaio interverremo se ci sarà la necessità, ma credo che dobbiamo mostrare rispetto e riconoscenza nei confronti di un gruppo che ha lavorato benissimo e che sta disputando un ottimo campionato anche grazie al lavoro di mister Abate. Abbiamo un’ottima base e non dobbiamo fare alcun tipo di stravolgimento”. Era stato chiaro il messaggio del direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa durante la tradizionale cena natalizia, un modo per manifestare pubblicamente totale stima nei confronti di calciatori che hanno regalato un 2025 indimenticabile alla torcida gialloblu. Naturalmente qualche movimento in entrata ci sarà, soprattutto per rimpinguare numericamente l’organico e per consentire allo staff tecnico di avere vasta scelta in panchina in corso d’opera. In primis, però, bisognerà collocare altrove quegli elementi che non hanno trovato spazio nel girone d’andata e che, legittimamente, aspirano a un minutaggio maggiore. Reale torna alla Roma, Piscopo è stato impiegato molto poco nell’ultimo mese e mezzo e piace molto alla Salernitana. Zuccon, proposto proprio ai granata, non è mai stato schierato titolare e valuta opzioni alternative anche nell’interesse dell’Atalanta che, proprietaria del cartellino, vorrebbe riportarlo alla base a giugno con qualche presenza in più nel curriculum. C’è chi non esclude possa rinforzare l’Atalanta23 che milita nel girone C del campionato di Lega Pro. Morachioli non è stato mai praticamente a disposizione a causa di un infortunio e ci sono valutazioni in corso, tutti gli altri invece sono stati dichiarati incedibili: da Bellich a Leone passando per Candellone, Mosti e Maistro, rinato nelle ultime gare e a segno – con un pizzico di fortuna – nella sfida col Sudtirol.

In entrata si fa il nome di Kevin Zeroli, centrocampista del Monza di proprietà del Milan che lascerà i brianzoli nei prossimi giorni. Sul taccuino del ds c’è anche Matheus Luz Priveato Dos Santos, ala destra brasiliana di 23 anni che gioca nel Saluzzo. Come sempre, dunque, Lovisa proverà a ottimizzare il budget a disposizione puntando su giovani talenti e non sul cosiddetto nome che spesso si rivela un grande flop. Non è da escludere l’arrivo di un quinto che possa giocare sia a destra, sia a sinistra, e di un attaccante magari di maggiore esperienza che trasformi in gol l’enorme mole di gioco prodotta dalla squadra. La stampa nazionale parla con insistenza di un contatto con il Palermo per Corona, uno che ha fatto grandi cose in C col Pontedera e che è cresciuto agli ordini di Inzaghi. Ricordiamo, infine, che alla ripresa delle ostilità la Juve Stabia ospiterà il Pescara in quel Menti che è stato indiscutibilmente un fattore importante nel 2025: una vittoria consentirebbe di aumentare il vantaggio su una delle dirette concorrenti per la salvezza e di alimentare il sogno playoff.