Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Tommaso Biasci ha conquistato Avellino dopo neanche una stagione. Arrivato a fine agosto dal Catanzaro, l’attaccante è già arrivato in doppia cifra (11 reti) viaggiando a una media di quasi un gol ogni due gare (21 sono infatti le sue presenze finora) rivelandosi come l’uomo in più dell’attacco di Raffale Biancolino.
E ora, come si legge su Il Mattino, il suo legame con i lupi irpini potrebbe rafforzarsi ancora di più: nel contratto fino al 2027 firmato ad agosto è infatti presente una clausola per allungare il rapporto per un ulteriore stagione a una condizione: giocare 1800 minuti in questa stagione.
Biasci attualmente ha raggiunto i 1534 minuti in campo e di conseguenza il traguardo appare veramente a un passo visto che al termine della stagione mancano ancora 15 gare, a partire da quella di stasera contro il Frosinone. Se dovesse giocare le prossime tre sfide da titolare restando in campo per 90 minuti dunque la clausola scatterebbe già nel derby contro la Juve Stabia a fine mese.
