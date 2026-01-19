TMW Avellino, ci siamo per il difensore Riccio. Trovato l'accordo sulla formula con la Samp

L’Avellino ha trovato l’accordo con la Sampdoria per il difensore Alessandro Pio Riccio. Il centrale classe 2002 saluterà dunque la piazza ligure, dove in questa stagione è sceso in campo in 13 occasioni, per trasferirsi in Irpinia e rinforzare la retroguardia di mister Biancolino. La cessione, come raccolto dalla redazione di TMW, avverrà sulla base del prestito con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Riccio da tempo era nel mirino del direttore sportivo biancoverde Mario Aiello che ora sembra essere riuscito a portarlo ad Avellino per rinforzare la difesa, ma non potrebbe trattarsi dell’unico innesto visto il sondaggio fatto con il Monza per il più esperto Armando Izzo.