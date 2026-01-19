TMW
Avellino, ci siamo per il difensore Riccio. Trovato l'accordo sulla formula con la Samp
TUTTO mercato WEB
L’Avellino ha trovato l’accordo con la Sampdoria per il difensore Alessandro Pio Riccio. Il centrale classe 2002 saluterà dunque la piazza ligure, dove in questa stagione è sceso in campo in 13 occasioni, per trasferirsi in Irpinia e rinforzare la retroguardia di mister Biancolino. La cessione, come raccolto dalla redazione di TMW, avverrà sulla base del prestito con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.
Riccio da tempo era nel mirino del direttore sportivo biancoverde Mario Aiello che ora sembra essere riuscito a portarlo ad Avellino per rinforzare la difesa, ma non potrebbe trattarsi dell’unico innesto visto il sondaggio fatto con il Monza per il più esperto Armando Izzo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile