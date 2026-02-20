Dalla possibile cessione a una maglia da titolare. Riccio può rilanciarsi con la Samp
Un mese fa sembrava in procinto di fare le valigie e lasciare Genova per trasferirsi ad Avellino e proseguire la sua stagione con i biancoverdi. Domani contro il Mantova invece potrebbe scendere in campo da titolare dopo aver giocato appena 13 minuti da metà dicembre in avanti.
La probabile assenza di Dennis Hadzikadunic, ancora alle prese con l’influenza che non gli ha permesso di allenarsi, infatti potrebbe riaprire le porte della difesa della Sampdoria per Alessandro Pio Riccio, centrale finito fuori dalle rotazioni dopo essere stato a lungo un titolare. Il classe 2002 infatti potrebbe affiancare Abildgaard e Viti nella retroguardia a tre della formazione di Gregucci e Foti anche se lo staff tecnico e medico farà un tentativo per recuperare in extremis il bosniaco.
Come riporta Il Secolo XIX l’ex bianconero, ha giocato con la maglia della Next Gen nei mesi passati, è infatti in ballottaggio con Alex Ferrari. Un'occasione di rilancio per il centrale che potrebbe rilanciarsi in questo finale di stagione e dimostrare di poter essere ancora utile alla causa blucerchiata nella caccia a un difficile piazzamento nei play off.
