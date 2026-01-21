TMW
Avellino, Riccio a Roma per le visite mediche. Domani la firma sul nuovo contratto
È arrivato in questi minuti a Roma Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002, in procinto di salutare la Sampdoria per approdare all'Avellino.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il calciatore sosterrà oggi nella Capitale le visite mediche propedeutiche al completamento dell'operazione, mentre domani sarà nella città Irpina per la firma sul nuovo contratto.
Il trasferimento si concluderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. Per Riccio, che saluta il club blucerchiato dopo un anno e mezzo con 42 presenze e un gol, pronto un accordo di tre anni e mezzo con la società campana qualora si concretizzasse il riscatto.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
