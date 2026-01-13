TMW
Avellino, Mutanda rientra dal prestito alla Dolomiti Bellunesi. Lo aspetta la Folgore
Si chiude dopo 13 presenze l'avventura di Noah Mutanda, centrocampista tedesco classe 2005, alla Dolomiti Bellunesi.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore di origini congolesi farà rientro all'Avellino, club proprietario del suo cartellino, per essere girato nuovamente in prestito altrove.
La nuova destinazione del giocatore è la Folgore Caratese, formazione prima in classifica nel Girone B di Serie D.
