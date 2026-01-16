TMW
Ultima presenza per Lepore con il Team Altamura? Il difensore vicino alla Folgore Caratese
Quella che si è da poco conclusa potrebbe essere stata l'ultima partita di Franco Lepore con la maglia del Team Altamura. Secondo quanto raccolto da TMW il difensore scenderà in Serie D e firmerà con il Team Altamura.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
