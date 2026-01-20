Ufficiale
Team Altamura, ceduto Franco Lepore a titolo definitivo alla Folgore Caratese
Il Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Folgore Caratese per la cessione del calciatore Franco Lepore.
La Società Team Altamura ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi con i colori biancorossi ed augura allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.
