I tifosi dell'Avellino non gradiscono le foto del compleanno di Izzo: battibecco social col difensore

Il momento sportivo dell'Avellino non è dei migliori, la classifica parla di tredicesimo posto a soli due punti dalla zona playout, ma se si considera il girone di ritorno gli irpini sarebbero addirittura penultimi; la cura Ballardini, al momento, non sta avendo gli effetti sperati, ma un'inversione di tendenza è più che mai necessaria, anche perché il campionato di Serie B sta entrando nel rush finale.

Certo, la fortuna non sta assistendo poi i lupi biancoverdi, perché il grande acquisto di gennaio, Armando Izzo, si è subito infortunato - lesione del muscolo soleo di destra - e non ha ancora potuto dare il suo contributo alla causa. Con i tifosi che si sono però un po' spazientiti, non tanto per la situazione fisica quanto per le foto dei festeggiamenti del compleanno del difensore, che lo stesso ha postato sui propri social: sotto al post che ritrae i momenti dell'evento, è nato un battibecco virtuale con i tifosi, che lo hanno accusato di voler prendere la pensione in terra irpina.

Izzo ha risposto a tono al alcuni di loro, dicendo che mai nessuno gli ha regalato niente, ma chiaramente il tutto è poi andato a scemare. Anche se c'è stato chi gli ha detto di fare il professionista perché Avellino non è il 'Grande Fratello'. Adesso, sarà solo il campo a dover parlare.