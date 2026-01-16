Avellino, pronto un rinforzo fra i pali: dall'Atalanta arriva Sassi. Iannarilli verso Salerno?
L’Avellino è pronto a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto dei portieri. Secondo quanto raccolto da TMW, il club irpino è infatti a un passo da Jacopo Sassi, estremo difensore di proprietà dell’Atalanta e attualmente in forza alla formazione Under 23 della Dea.
Il portiere dovrebbe approdare ad Avellino a titolo definitivo, firmando un contratto triennale. Un’operazione che garantirebbe ulteriore profondità tra i pali, dove però la situazione resta in evoluzione. Anthony Iannarilli non è ufficialmente sul mercato, ma qualora dovesse chiedere la cessione per trovare maggiore continuità, la pista più concreta porterebbe alla Salernitana.
Non solo difesa: l’Avellino guarda con attenzione anche al centrocampo. Nel mirino c’è Andrea Le Borgne, centrocampista francese classe 2006 della Primavera del Como. Un profilo giovane e di prospettiva, che conferma la volontà del club biancoverde di investire anche su talenti emergenti.