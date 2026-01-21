Avellino, Riccio ai dettagli. Izzo resta un’idea, Leone nodo caldo

Giornata importante in casa Avellino, che secondo Il Corriere dello Sport è quella delle visite mediche di Alessandro Pio Riccio. Il difensore classe 2002 è pronto a trasferirsi dalla Sampdoria al club irpino con la formula del prestito con obbligo di riscatto, legato al numero di presenze stagionali.

Un’operazione che non esclude il possibile ritorno in biancoverde di Armando Izzo, oggi al Monza. Il difensore resta in attesa di proposte dalla Serie A: l’Avellino ha messo sul tavolo un contratto di sei mesi, mentre il giocatore ne chiede uno di un anno e mezzo, con una distanza ancora ampia anche sull’ingaggio.

Intanto salgono le quotazioni di Andrea Le Borgne, giovane centrocampista classe 2005 di proprietà del Como, che il club lombardo vorrebbe far crescere in Italia con un’esperienza mirata.

Capitolo uscite: Cosimo Patierno è seguito dal Foggia e da altri club di Serie C, mentre è in corso una trattativa con il Brescia per la cessione di Facundo Lescano. Tiene banco anche la situazione di Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, corteggiato con insistenza dallo Spezia. Il club campano continua a chiedere il pagamento dell’intera clausola rescissoria da 500mila euro, cifra ritenuta eccessiva dai liguri per un calciatore in scadenza. Nonostante ciò, il ds Lovisa non ha ancora abbandonato l’idea di rinnovare il contratto del regista.