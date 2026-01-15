Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"

Marco Sala, nuovo terzino dell'Avellino, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: "Sono felice di essere qui, è stata una trattativa inusuale, sono arrivato prima della sessione del mercato. Ringrazio il Como per gli anni passati insieme, per quello che mi hanno dato, ma anche per avermi permesso di potermi allenare subito con l'Avellino. Questo mi ha permesso di conoscere subito i compagni, prima che potessi esordire e ha fatto sì che fossi già pronto per l'esordio di sabato scorso".

Le prime sensazioni?:

"Sono positive, nel senso che esordire con una vittoria in casa, può dare solo uno slancio emotivo importante per quello che sarà la stagione. Io credo che questa squadra sia forte, un gruppo con un potenziale inespresso. Davvero possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Conoscevia già alcuni nuovi compagni di squadra?

"In particolare Tutino, lo conoscevo già da prima, ci ho giocato insieme, è un giocatore con potenzialità enormi, si è sbloccato sabato, è un giocatore che è stato molto sfortunato e credo che ci darà una grandissima mano per raggiungere i nostri obiettivi".

Le mie caratteristiche?

"Posso giocare sia quinto, tutta fascia, ma anche come terzino, basso, o esterno alto".

Infine una curiosità:

"La famiglia della mia ragazza è originaria di Avellino, quindi sono molto soddisfatti e felici che io sia venuto qui. Cercherò di non deludere le aspettative, diciamo che Avellino era nel mio destino".