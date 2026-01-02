Ufficiale Avellino, depositato il contratto del terzino Sala: arriva a titolo definitivo dal Como

Come era ormai risaputo da diversi giorni Marco Sala è un nuovo calciatore dell’Avellino. Il club irpino ha infatti depositato il suo contratto presso gli uffici della Lega B, come comunica il sito ufficiale del campionato cadetto.

Il terzino sinistro classe ‘99 arriva a titolo definitivo dal Como, dove era rimasto fuori rosa in questa prima parte di stagione, con cui aveva conquistato la promozione in Serie A nel 2023/24 collezionando 29 presenze. Ora si attende solo il comunicato del club biancoverde per conoscere i dettagli dell’accordo.

“Sala era un’opportunità nata prima del mercato e l’abbiamo colta subito senza perdere tempo”,queste le parole del direttore sportivo Mario Aiello nelle scorse settimane a proposito del suo ingaggio: “Ha caratteristiche che combaciano alle nostre esigenze sulla fascia, può giocare sia a quattro sia a cinque ed è molto bravo sia in fase difensiva sia in quella d’appoggio. - prosegue Aiello come riporta Tuttoavellino.it - È un giocatore che ha giocato 150 partite in B, due anni fa ha vinto da titolare il campionato con il Como, pensiamo di aver alzato anche l'asticella qualitativa e questi giocatori possono anche essere da traino per i più giovani e i meno esperti della categoria”.