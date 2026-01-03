Avellino, ecco il comunicato sull'acquisto di Sala: il terzino ha firmato per 2 anni e mezzo

Dopo il deposito del suo contratto negli uffici della Lega B arrivato nella giornata di ieri, l'Avellino ha comunicato con una nota ufficiale l'acquisto del terzino Marco Sala dal Como. Questa la nota coi dettagli del contratto firmato dal giocatore:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sala. Nato a Rho (MI) il 4 giugno 1999 ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2028.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Arezzo, Virtus Entella, Spal, Crotone, Palermo e Como.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 205 presenze: 38 tra serie C e playoff di serie C e 167 tra serie A, serie B e Coppa Italia".

Questo invece il comunicato di saluto del club lariano:

"Il Como 1907 può confermare il trasferimento a titolo definitivo di Marco Sala all'Avellino.

In due stagioni con i Biancoblu, Sala ha collezionato un totale di 38 presenze. Il difensore è stato un elemento chiave della squadra durante la promozione del club in Serie A, con 29 presenze nella stagione 2023/24.

Il Como 1907 desidera ringraziare Marco per il suo impegno e la sua professionalità e gli augura il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo".