Avellino, Sala: "Punto importante a Reggio Emilia, ora dobbiamo essere più squadra"

l termine dell’1-1 sul campo della Reggiana, in casa Avellino ha parlato il difensore Marco Sala intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù per analizzare il primo punto dell’era Ballardini.

“È un punto importante, anche se c’è un po’ di rammarico per non averla vinta. Ripartiamo da qui”, ha esordito il terzino biancoverde, sottolineando però le difficoltà iniziali: “Nei primi minuti, anche complice il cambio di strategia di gara, non eravamo al meglio. Abbiamo preso gol in quel momento, ma sono contento della reazione della squadra”.

L’Avellino, infatti, dopo il vantaggio emiliano è riuscito a rimettere in piedi la gara già nel primo tempo, mostrando carattere in uno scontro diretto delicato in chiave salvezza. “Non era semplice riagganciarci alla partita – ha aggiunto Sala – ma lo abbiamo fatto con determinazione. Adesso dobbiamo dare continuità, soprattutto in casa”.

Un passaggio anche sul nuovo tecnico: “Il mister è una persona tranquilla e serena. Non ha bisogno di grandi discorsi: ci ha parlato con semplicità, spiegandoci cosa non stava funzionando prima. Dobbiamo essere più squadra”.

Parole che fotografano il momento degli irpini: consapevolezza delle difficoltà, ma anche voglia di costruire qualcosa di diverso, partendo da solidità e spirito di gruppo.