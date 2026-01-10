La Roma fa tutto in tre minuti: Koné e Soulé stendono il Sassuolo 2-0. Ferguson di nuovo ko

La Roma batte il Sassuolo 2-0 all’Olimpico e porta a casa una vittoria più pesante di quanto dica il punteggio. I giallorossi sbloccano e chiudono la partita nel giro di tre minuti nel finale, agganciando così il Milan al secondo posto in classifica. Una gara lunga, sporca, risolta con pazienza e qualità grazie alle reti di Manu Koné e Matias Soulé.

Ferguson si fa male, primo tempo senza reti

Il primo tempo del match valido per il 20° turno di Serie A si chiude senza reti, ma non senza indicazioni. La Roma prende subito il controllo del pallone, mentre il Sassuolo abbassa il baricentro e riparte con decisione. La prima occasione è di marca giallorossa con Dybala, murato da Muric al 6’, ma con il passare dei minuti sono gli ospiti a crescere e provare a far male. L’uomo contro uomo a tutto campo manda in difficoltà la squadra di Gasperini: al 17’ Svilar salva su Koné e Laurienté spreca il successivo tap-in. La Roma risponde a fiammate, senza però trovare precisione. A complicare ulteriormente i piani arriva l’infortunio di Ferguson, costretto a uscire al 39’ per problemi alla schiena. All’intervallo è 0-0, con sensazioni leggermente migliori per il Sassuolo.

Koné e Soulé portano la Roma al secondo posto in classifica

La ripresa cambia definitivamente volto alla partita. La Roma aumenta l’intensità, crea occasioni e vede annullare un rigore a Soulé dopo la revisione del VAR al 61'. Sul fronte opposto, il Sassuolo di Grosso è organizzato e sembra poter reggere, ma ci riesce soltanto fino al 76’, quando Koné stacca di testa su cross di Soulé e batte Muric per l'1-0. Passano tre minuti e lo stesso Soulé chiude i conti davanti al portiere su delizioso assist di tacco di El Shaarawy. È l’allungo decisivo: l’Olimpico esulta e la Roma si prende tre punti che valgono il provvisorio secondo posto, a tre punti dalla capolista Inter.

