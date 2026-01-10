Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol"

Le parole in conferenza stampa riportate da Corriere Romagna dell'allenatore del Cesena Michele Mignani, al termine della sfida contro l'Empoli persa per 0-1.

"Secondo me abbiamo prodotto situazioni che se finalizzate meglio avrebbero portato almeno un gol. Il primo tempo è stato un po' sottotono anche se la partita è stata equilibrata, abbiamo concesso ma è stato in equilibrio, per me le due squadre si sono equivalse. Nella ripresa abbiamo concesso una ripartenza dove abbiamo sbagliato una palla in uscita e probabilmente abbiamo sbagliato a lavorare con la linea difensiva, potevamo far meglio. Poi ci abbiamo provato in tanti modi, ma non siamo entrati tanto in area di rigore, ci è mancato l'ultimo passaggio, il guizzo. Abbiamo battuto tanti angoli, ci sono stati mi sembra un paio di salvataggi quasi sulla linea, quindi alla fine finisce così, ma dal mio punto di vista nel secondo tempo avremmo meritato di fare un gol".