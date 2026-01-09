Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Torino (Sabato 10 gennaio, ore 20.45, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN e SKY).

Come arriva l'Atalanta.

La Dea non si vuole fermare. Modulo 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Hien e Ahanor (aspettando novità su Kolasinac); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Musah a destra mentre a sinistra Bernasconi prende sempre quota. Davanti aspettando novità su Scamacca, possibile conferma del tridente di Bologna con De Ketelaere, Zalewski e Nikola Krstovic. Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo

Come arriva il Torino.

Tra infortuni, squalifiche e giocatori già messi sul mercato, Baroni ha la rosa ridotta all’osso per la trasferta di Bergamo. La situazione più critica è a centrocampo: Gineitis è in forte dubbio, Ilkhan ha qualche acciacco, Casadei è stato stoppato dal Giudice Sportivo e Asllani è ormai ai margini, insieme a Vlasic e Anjorin dovrebbe giocare Tameze. In difesa il terzetto Ismajli-Maripan-Coco dovrà stringere i denti per i tanti impegni, anche sulle corsie le scelte sono obbligate con Lazaro e Aboukhlal che verranno riconfermati e Pedersen che rischia il terzo forfait consecutivo. Se non altro, in attacco c’è abbondanza: Adams e Zapata sembrano in leggero vantaggio su Simeone e Njie. Da Torino, Emanuele Pastorella