Serie B, l'Empoli colpisce nella ripresa: Ilie firma la vittoria a Cesena, 1-0
Si è concluso con un successo esterno per 1-0 il match tra Empoli e Cesena. A decidere la sfida la rete realizzata da Ilie in avvio di secondo tempo. Con questo risultato i toscani si portano a quota 27 punti, mentre il Cesena resta fermo a 31.
Le formazioni di partenza del match
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Abate
Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza, Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Olzer. Allenatore: Gorgone.
Di seguito il riepilogo della giornata:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Sabato 10 Gennaio 2026
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P=, 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41*
Venezia 38*
Monza 37*
Palermo 33
Catanzaro 31*
Cesena 31*
Modena 29
Juve Stabia 27*
Empoli 27*
Avellino 25*
Carrarese 23*
Padova 22
Reggiana 20*
Sudtirol 19*
Virtus Entella 19*
Spezia 17*
Bari 17*
Sampdoria 17*
Mantova 15
Pescara 14*
* una gara in più