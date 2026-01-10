Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità e identità"

Alla vigilia del big match del girone C tra Casertana e Benevento, è Federico Coppitelli a fare il punto in casa rossoblù, sottolineando subito il peso della sfida.

“Nel girone di ritorno c’è pochissimo tempo per voltarsi indietro. Dobbiamo crescere in fretta e arricchire il nostro bagaglio di esperienza”, spiega il tecnico. “Questa partita ha una valenza enorme, come tutte le gare tra Casertana e Benevento, ma ancora di più per la classifica. Il calcio non è il nuoto: il risultato non dipende solo da te, ma anche da ciò che fa l’avversario. Loro verranno qui con un piano preciso e noi dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche per portare la gara dalla nostra parte”.

Coppitelli evidenzia anche le differenze tattiche: “Il Benevento è una squadra molto offensiva, che cerca di controllare il gioco. È diverso, ad esempio, dal Catania che tende a essere più attendista”.

Un passaggio anche sulle condizioni della squadra, con una nota ironica: “Ho saltato un paio di allenamenti per l’influenza, ma dovrei aver recuperato. Heinze ha lavorato e può essere della partita, faremo valutazioni complessive: vogliamo mettere in campo una squadra che stia bene sotto ogni aspetto”.

Il derby ha acceso la città: “Sapere che Caserta aspetta questa partita come un giorno di festa ci responsabilizza. I tifosi saranno il nostro uomo in più. Non siamo intrusi in questa posizione di classifica: se siamo qui, è perché lo meritiamo”.

Infine uno sguardo al mercato: “Siamo soddisfatti. È arrivato Butic, sono usciti Falasca e Di Tommaso. Vogliamo allungare la rosa con profili funzionali: Martino può fare il quinto, Butic ci serviva numericamente e sono sicuro che saprà rendersi utile”.