Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità e identità"

Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità e identità"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:04Serie B
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia del big match del girone C tra Casertana e Benevento, è Federico Coppitelli a fare il punto in casa rossoblù, sottolineando subito il peso della sfida.

“Nel girone di ritorno c’è pochissimo tempo per voltarsi indietro. Dobbiamo crescere in fretta e arricchire il nostro bagaglio di esperienza”, spiega il tecnico. “Questa partita ha una valenza enorme, come tutte le gare tra Casertana e Benevento, ma ancora di più per la classifica. Il calcio non è il nuoto: il risultato non dipende solo da te, ma anche da ciò che fa l’avversario. Loro verranno qui con un piano preciso e noi dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche per portare la gara dalla nostra parte”.

Coppitelli evidenzia anche le differenze tattiche: “Il Benevento è una squadra molto offensiva, che cerca di controllare il gioco. È diverso, ad esempio, dal Catania che tende a essere più attendista”.

Un passaggio anche sulle condizioni della squadra, con una nota ironica: “Ho saltato un paio di allenamenti per l’influenza, ma dovrei aver recuperato. Heinze ha lavorato e può essere della partita, faremo valutazioni complessive: vogliamo mettere in campo una squadra che stia bene sotto ogni aspetto”.

Il derby ha acceso la città: “Sapere che Caserta aspetta questa partita come un giorno di festa ci responsabilizza. I tifosi saranno il nostro uomo in più. Non siamo intrusi in questa posizione di classifica: se siamo qui, è perché lo meritiamo”.

Infine uno sguardo al mercato: “Siamo soddisfatti. È arrivato Butic, sono usciti Falasca e Di Tommaso. Vogliamo allungare la rosa con profili funzionali: Martino può fare il quinto, Butic ci serviva numericamente e sono sicuro che saprà rendersi utile”.

Articoli correlati
Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il... Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli... Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli
Serie C, 21ª giornata: dopo i primi 45', Cerignola sul doppio vantaggio. Pari al... Serie C, 21ª giornata: dopo i primi 45', Cerignola sul doppio vantaggio. Pari al 'Del Duca'
Altre notizie Serie B
Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol" Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol"
Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: recuperati Vasic e Pierozzi Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: recuperati Vasic e Pierozzi
Empoli, Dionisi: "Risultato importante che non deve farci rallentare. Sono contento"... Empoli, Dionisi: "Risultato importante che non deve farci rallentare. Sono contento"
Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità... Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità e identità"
Cesena-Empoli 0-1, le pagelle: Ilie decisivo, Ciervo ci prova, Blesa non brilla Cesena-Empoli 0-1, le pagelle: Ilie decisivo, Ciervo ci prova, Blesa non brilla
Serie B, l'Empoli colpisce nella ripresa: Ilie firma la vittoria a Cesena, 1-0 Serie B, l'Empoli colpisce nella ripresa: Ilie firma la vittoria a Cesena, 1-0
Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto... Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto
Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento... Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Modric, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
4 Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"
Immagine top news n.2 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.3 Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big
Immagine top news n.4 La Roma fa tutto in tre minuti: Koné e Soulé stendono il Sassuolo 2-0. Ferguson di nuovo ko
Immagine top news n.5 Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta sesto, Bologna a un punto dall'Atalanta
Immagine top news n.7 Brutte notizie per Conte: provino negativo per Neres, salterà Inter-Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, a breve la conferenza stampa di Baroni post Atalanta
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, a breve la conferenza stampa di Palladino post Torino
Immagine news Serie A n.3 L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano sul rosso: "Non si doveva dare la possibilità all'arbitro di interpretarlo"
Immagine news Serie A n.5 Gasperini esalta Svilar: "Tra i migliori d'Europa, si può paragonare a un bomber da 25 gol"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, tutta l'ambizione di Kabasele: "Entro 2/3 anni vogliamo andare in Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol"
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: recuperati Vasic e Pierozzi
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Risultato importante che non deve farci rallentare. Sono contento"
Immagine news Serie B n.4 Coppitelli carica la Casertana: "Derby col Benevento vale tanto, serviranno personalità e identità"
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Empoli 0-1, le pagelle: Ilie decisivo, Ciervo ci prova, Blesa non brilla
Immagine news Serie B n.6 Serie B, l'Empoli colpisce nella ripresa: Ilie firma la vittoria a Cesena, 1-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brambilla avverte la Juve Next Gen: "Livorno temibile in casa, servirà una grande prova"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Dossena al debutto al Piola: "Ho trovato un gruppo sano, ora crescita e intensità"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, scritta ‘Antonini vattene’ davanti alla scuola dei figli del presidente: la dura risposta
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Lumezzane, Inter U23 e Altamura
Immagine news Serie C n.5 Ternana, colpo in attacco: dall'Avellino arriva Panico in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, arriva dal Montevideo Wanderers il centrocampista Guillermo Wagner
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)