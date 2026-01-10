Trapani, scritta ‘Antonini vattene’ davanti alla scuola dei figli del presidente: la dura risposta

"Antonini vattene". È questa la scritta che nelle ultime ore è comparsa a Trapani davanti alla scuola frequentata dai figli del presidente del club granata Valerio Antonini. Quest'ultimo ha risposto a quanto accaduto con un post sui propri account social:

"A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa fase davanti la scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel Calcio e la serie C nel Basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale Sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete. niente di più".