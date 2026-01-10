Empoli, Dionisi: "Risultato importante che non deve farci rallentare. Sono contento"

Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta per 0-1 contro il Cesena. Di seguito le sue parole riportate da Corriere Romagna.

"È stata una partita di Serie B, anzi, per certi aspetti fino al nostro gol è stata una partita giocata, non tanto sporca fino all'1-0. Poi abbiamo avuto delle opportunità per fare il secondo, fermo restando che non c'è stata questa differenza tra noi e loro, però se ti capita devi fare gol, una squadra cinica deve far quello. Da questo punto di vista abbiamo la possibilità di crescere, perché abbiamo giocatori che ad oggi non hanno ancora dimostrato tutto il loro valore, perché sono ragazzi giovani che devono trovare consapevolezza attraverso le prestazioni, di conseguenza attraverso i risultati. Oggi dopo il gol è cambiata la partita, giochi fuori casa contro una squadra in salute, che ha più punti di noi, che ha dei valori, è normale che la partita cambia. Sarebbe cambiata anche se il risultato fosse stato inverso, perché è così, in Serie B succede questo. Di solito chi va in vantaggio concede un po' la palla, però siamo stati bravi, nonostante poi la palla l'abbiamo tenuta a poco, a difenderci, a fare densità difensiva. Ci hanno aiutato tutti, anche la disponibilità degli attaccanti in fase difensiva, sulle palle inattive, dove spesso concediamo. Oggi siamo stati bravi, sotto la curva del Cesena, non era facile per una squadra giovane, e non era facile poi giocare anche con qualcuno fuori ruolo, perché vuoi o non vuoi, quando magari ti manca qualcuno devi adattare qualcun altro, e questo l'hanno fatto molto bene. Dono veramente contento del risultato, perché avrei firmato anche per solo dare continuità alla prestazione fatta con Frosinone, e magari muovere la classica. Questo è un ottimo risultato, che non deve farci rallentare, ci deve dare ancora più consapevolezza di quello che stiamo facendo"