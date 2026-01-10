Ufficiale
Pontedera, arriva dal Montevideo Wanderers il centrocampista Guillermo Wagner
L’US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Guillermo Wagner.
Wagner, centrocampista uruguaiano classe 2002, arriva in granata dal Wanderers Montevideo, con cui ha collezionato 8 presenze nell'ultima stagione di LIGA AUF Uruguaya, la massima serie uruguaiana.
Giocatore di sostanza e qualità, è già nel giro delle nazionali giovanili dell'Uruguay.
