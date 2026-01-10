Cesena-Empoli 0-1, le pagelle: Ilie decisivo, Ciervo ci prova, Blesa non brilla

Risultato finale: CESENA-EMPOLI 0-1



CESENA

Klinsmann 6 - Non può nulla sul gol, attento nelle altre occasioni.

Ciofi 6 - Aiuta tanto anche in attacco spingendo alla ricerca del pareggio. Dall’80 Magni sv

Zaro 5.5 - Non incide e soffre spesso i movimenti di Stiven Shpendi.

Mangraviti 5.5 - Prende botte a destra e a manca, lotta e non si tira indietro mai.

Ciervo 6.5 - Corsa e dinamismo, sbaglia un gol nel primo tempo ma è il migliore dei suoi.

Bisoli 6 - Il migliore a centrocampo, cerca costantemente il pallone e fa sempre la cosa giusta. Dal 68’ Bastoni 5.5 - Impalpabile e poco coinvolto.

Berti 5.5 - Oggi non riesce ad accendersi come sa, manca di concretezza. Dall’80 Guidi sv

Francesconi 5 - Primo tempo complicato il suo, non brilla e prende anche un giallo. Lascia il campo a Castagnetti. Dal 53’ Castagnetti 6 - Tocca tanti palloni, è mancato molto nel primo tempo.

Frabotta 6 - Strappa la sufficienza ma oggi è meno decisivo del solito. Dal 68’ Celia 5.5 - Non riesce a fare meglio del compagno che ha rilevato.

Blesa 5.5 - Nervoso e poco incisivo, non è la sua serata.

C. Shpendi 6 - Cresce nel corso della partita, sul finire del primo tempo ha una chance importante.

Michele Mignani 5.5 - Il suo Cesena gioca meglio e forse non merita la sconfitta, ma è poco incisivo sotto porta e spesso nervoso.

EMPOLI

Fulignati 6.5 - Trova due interventi importanti su Shpendi e Ciervo nella prima frazione.

Obaretin 6 - Ordinato, soffre la velocità di Ciervo.

Lovato 6.5 - Sempre attento e pronto ad aiutare i compagni.

Guarino 6 - Attento anche lui, pedina di una difesa che non soffre praticamente mai.

Elia 6 - Tanta corsa e sovrapposizioni, pendolino importantissimo per questa squadra. Dal 77’ Ceesay sv.

Ilie 6.5 - Non ruba l’occhio ma si fa trovare al posto giusto e segna il vantaggio per i suoi. Decisivo. Dal 68’ Ignacchiti 6 - Entra, lotta e corre, bravissimo ad alleggerire nel finale.

Degli Innocenti 6 - Gioca una gara ordinata, da playmaker e da incontrista. Dal 68’ Haas 6 - Porta tanta corsa in un momento complesso per i suoi.

Ghion 6.5 - Grande partita la sua, di corsa e voglia. L’assist per il vantaggio di Ilie è un sunto della sua serata. Dall'83' Carboni sv.

Moruzzi 5.5 - Soffre moltissimo le incursioni di Ciervo, spinge poco in attacco.

S. Shpendi 5.5 - Gioca un primo tempo ottimo dove crea almeno tre palle gol, nel secondo si divora il raddoppio, spreca troppo. Dal 77’ Popov sv

Nasti 6.5 - Bravo nel dialogare con i compagni spalle alla porta, ma la giocata più importante la fa quando salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Zaro.

Alessio Dionisi 6.5 - Il suo Empoli gioca bene, la sblocca e poi amministra senza soffrire. Vittoria fondamentale per tenere vivo l’obiettivo playoff.