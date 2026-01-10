Novara, Dossena al debutto al Piola: "Ho trovato un gruppo sano, ora crescita e intensità"

Debutto casalingo sulla panchina del Novara per Andrea Dossena, arrivato lo scorso 29 dicembre e pronto a guidare gli azzurri nella sfida contro la Dolomiti Bellunesi, dopo l’esordio esterno contro l’Inter U23.

Il tecnico ha chiarito subito cosa aspettarsi dalla squadra: “Dopo appena cinque giorni di lavoro era impensabile vedere uno sviluppo di gioco completo, e lo stesso vale per domani: non saremo un’orchestra perfetta. Mi aspetto però una manovra più fluida e una migliore lettura delle situazioni”. Dossena ha poi fatto il punto sulle condizioni del gruppo: “Abbiamo avuto qualche assenza per influenza, ma nessun infortunio serio. L’unico un po’ indietro è Da Graca, che non è riuscito ad allenarsi”.

Molto positiva l’impressione sull’ambiente trovato: “Ho visto un gruppo sano, fatto di ragazzi seri e disponibili al lavoro. A volte si cerca il grande nome, ma qui ho trovato voglia di applicarsi. Difensivamente non ho visto grandi errori, tranne alcune palle orizzontali pericolose che non voglio più rivedere e che abbiamo analizzato”.

Infine, uno sguardo al mercato di gennaio: “È una finestra complicata. Non dobbiamo prendere giocatori tanto per fare, ma ragazzi che vedano Novara come una vera opportunità. Servono profili pronti fisicamente, perché si gioca ogni tre giorni e non c’è tempo per recuperare chi arriva da lunghi stop”.