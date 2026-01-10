Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto 2-0 e valido per la 20^ giornata di Serie A.

Oggi ha sorpreso la crescita della squadra nella prestazione: è questa la cosa che soddisfa di più?

"Indubbiamente, ma anche nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione non valorizzata negli ultimi 16 metri. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo e siamo diventati molto più bravi tecnicamente. Ho cominciato a vedere quello che vedo spesso in allenamento: la capacità di scambiare nello stretto e di creare veramente tante situazioni. Devo dare il merito a questi ragazzi, che sono straordinari per carattere, impegno e anche qualità dimostrate".

Dybala viene da 3 belle partite ma fatica a concludere: come si fa a metterlo nelle condizioni per riuscirci di più?

"Lui aspetta le partite che devono essere sbloccate. Io sono contento così, l'importante è che lui continui a giocare che si diverta a giocare. Questa sera abbiamo visto un repertorio straordinario, come a Lecce e in altre partite. Ritroverà la capacità di andare al tiro forte".

Massara ha detto che domani si saprà per Raspadori: si può avere dubbi a scegliere la Roma?

"Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa. Parlo solo dei miei calciatori, che stanno giocando sempre meglio. E' una questione di rispetto verso di loro che stanno dando il massimo, poi se ne arriveranno altri si vedrà. Parliamo troppo di giocatori che non ci sono: noi andiamo avanti dei mesi e nel frattempo giochiamo campionato e coppe con questi ragazzi, altre squadre non parlano e presentano subito i giocatori. Tutti a parlare di giocatori che non sono alla Roma".

Ferguson?

"Ha preso una botta, vedremo domani. Sicuramente sono colpi dolorosi, che ti semiparalizzano. Dispiace per lui. Non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni, ma è doloroso".

Il secondo gol è "da Barcellona" e Soulé può giocare anche dentro al campo.

"Questa è una soluzione che ho provato già ad inizio campionato. Credo che abbia anche la capacità di farlo, è resistente e in quella zona di campo può dare fantasia. Non sempre è possibile, ma stasera è stato bravo e mi auguro che abbia più lucidità perché in allenamento gli vedo fare ottime cose vicino alla porta mentre in partita gli manca ancora qualcosa".