Brambilla avverte la Juve Next Gen: "Livorno temibile in casa, servirà una grande prova"

Alla vigilia della trasferta sul campo del Livorno, in programma domani alle 12:30, l’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato la sfida sottolineando l’importanza di dare continuità al buon avvio di 2026.

“Volevamo iniziare bene il nuovo anno e ci siamo riusciti contro il Carpi, sia nel risultato sia nella prestazione. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, anche se ci aspetta una gara complicata contro una squadra molto temibile, soprattutto davanti al proprio pubblico”, ha spiegato Brambilla.

Il tecnico bianconero non teme il clima del Picchi: “La tifoseria è calda, ma per i nostri ragazzi non è un problema. Anzi, giocare in stadi così spesso li carica ancora di più”.

Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno, il Livorno resta un avversario da prendere con le molle: “È una squadra in salute, con giocatori forti. Per tornare a Torino con un risultato positivo dovremo offrire una prestazione di alto livello”.

Infine, uno sguardo al confronto con la gara d’andata e ai cambiamenti delle due squadre: “Noi siamo cresciuti nel tempo, pur mantenendo la nostra identità. Il Livorno invece è cambiato molto con l’arrivo di Roberto Venturato in panchina, adottando un modo di giocare diverso. Questo rende la partita ancora più interessante e impegnativa”.