Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo"

Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 2-1 al "Druso" contro lo Spezia: "Il mio primo pensiero? Sono contento soprattutto per i ragazzi perché nell'ultimo periodo le cose non avevano girato per il verso giusto, nonostante il tanto impegno. E' stata una vittoria fortemente voluta, difesa con i denti: questo successo ci fa ritrovare allegria, mentre la fiducia non l'avevamo mai persa. Eravamo un po' preoccupati, ma ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo e sono molto contento di questo. A livello tattico abbiamo fatto le solite cose, abbiamo lottato molto contro una squadra forte e molto pericolosa sulle palle inattive. Lo Spezia è una squadra fisica, sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa ma noi l'abbiamo interpretata bene e abbiamo vinto meritatamente. Potevamo segnare anche il terzo gol che ci avrebbe permesso di stare più tranquilli, ma va bene così".

Ha provato anche a inserire un centrocampista in più...

"Abbiamo due centrocampisti in meno in organico in questo periodo. Bordon può far bene in mediana, così come Molina può accentrarsi. Abbiamo trovato delle soluzioni che in questo momento erano necessarie".

Dal punto di vista psicologico, cosa può darvi questa partita?

"Non credo tanto alla psicologia. Quando non si vince, non si perde fiducia anche se il morale non è al massimo. Bisogna essere costanti anche quando si portano a casa le partite: in questi momenti si è più su di giri, ma non deve cambiare nulla perché il cammino è lungo. Questo campionato è equilibrato, non bisogna esaltarsi o deprimersi".

Quanto è stata dura per lei in questo periodo senza vittorie?

"Sono vaccinato alle difficoltà, non sono un soggetto facilmente impressionabile. Non ho mai perso la fiducia nella squadra e nei ragazzi, ho sempre tenuto la barra dritta. Uno detta delle linee guida e la squadra in queste si deve ritrovare".

Cosa le è piaciuto di più?

"Oggi mi sono piaciuti carattere e determinazione, oltre alla voglia di vincere. Si era messa male perché il gol dello Spezia è arrivato in modo incredibile, non è stato un episodio nitido: la palla è andata dentro su un tiro sbagliato, un rimpallo. Abbiamo saputo reagire su questa ennesima situazione, siamo stati bravi".

Chiudete il girone d'andata con 19 punti: meglio dell'anno scorso...

"Abbiamo migliorato, quindi va bene così".

Frigerio è entrato bene, le è piaciuto?

"Tutti si sono battuti con determinazione e impegno, si sono spesi al massimo delle proprie possibilità e sono contento. Frigerio deve entrare un po' nel nostro mondo, nella nostra metodologia e nel nostro modo di lavorare, ma il tempo gioca a favore sia per lui che per Verdi, così come per altri eventuali nuovi arrivi".