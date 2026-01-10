Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Lumezzane, Inter U23 e Altamura

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:38Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le cinque partite di Serie C iniziate alle ore 17:30, con esiti distribuiti nei tre gironi e all’insegna dell’equilibrio, ma anche di importanti successi in trasferta. Nel Girone A arrivano due vittorie esterne significative. Il Lumezzane espugna il campo della Pergolettese, confermando un buon momento di forma, mentre l’Inter U23 si impone lontano da casa contro la Pro Patria, portando a casa tre punti preziosi per la propria classifica.

Nel Girone B, gara senza reti tra Ravenna e Forlì. Lo 0-0 finale fotografa una partita combattuta ma povera di occasioni realmente decisive, con le due squadre che si dividono la posta. Nel Girone C, invece, arrivano due risultati che fanno rumore. Il Team Altamura firma l’impresa andando a vincere 1-0 sul campo del Crotone, mentre il Sorrento conquista una vittoria di misura nel derby contro il Foggia.

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Sabato 10 gennaio
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella
Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco-Triestina

Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35, Renate 31*, Inter U23 31*, Trento 30*, Alcione Milano 30, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Lumezzane 26*, Arzignano Valchiampo 24, AlbinoLeffe 24*, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23*, Novara 22, Virtus Verona 18, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè

Sabato 10 gennaio
Ravenna-Forlì 0-0
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi-Pianese
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 42*, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 25*, Livorno 19, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più
** una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Sabato 10 gennaio
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania-Cavese
Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28, Potenza 26*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Atalanta U23 22, Latina 22*, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

