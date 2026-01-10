Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta sesto, Bologna a un punto dall'Atalanta

Il Como riacciuffa allo scadere il Bologna e resta al sesto posto in classifica, in piena zona europea. Ottava posizione, invece, per i rossoblù, che sono rimasti in dieci uomini al 61' a causa dell'espulsione di Cambiaghi. Pareggio anche tra Udinese e Pisa, coi nerazzurri ancora ultimi in graduatoria nonostante il punto raccolto.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 42 (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Roma 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 28 (19)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)