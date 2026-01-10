Brutte notizie per Conte: provino negativo per Neres, salterà Inter-Napoli

La trasferta di San Siro si avvicina e per il Napoli la vigilia si complica ulteriormente. Antonio Conte dovrà fare i conti con un’assenza pesante: David Neres non sarà della partita contro l’Inter. Il brasiliano, infatti, non ha recuperato dal fastidio alla caviglia sinistra rimediato nella gara contro la Lazio e, nonostante i provini sostenuti tra ieri e oggi, non ha dato segnali incoraggianti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le condizioni dell’esterno offensivo non sono migliorate a sufficienza e lo staff medico ha deciso di non rischiarlo. Una nuova tegola per il tecnico azzurro, che perde così una delle sue armi più importanti in vista del big match contro la capolista.

Neres si aggiunge a una lista di indisponibili già piuttosto lunga: restano infatti ai box Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, riducendo notevolmente le opzioni a disposizione di Conte. Le uniche note positive arrivano dai rientri di Vergara e Beukema, oltre a Mazzocchi che ha scontato la squalifica ed è nuovamente arruolabile.

La strada verso Milano, insomma, è tutta in salita. Il Napoli si presenta al Meazza in piena emergenza, con l’obiettivo di stringere i denti e provare comunque a giocarsela contro un’Inter lanciata in vetta alla classifica. Conte è chiamato a ridisegnare il suo Napoli in una delle notti più delicate della stagione.