Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta mette la freccia sul Bologna e accorcia sul Como
L'Atalanta si impone per 2-0 contro il Torino nell'ultima partita del sabato della 20^ giornata di Serie A. Un gol per tempo per la Dea: apre le danze De Ketelaere nel primo, chiude nel secondo Pasalic a tempo quasi scaduto, con commovente dedica al padre scomparso. Rimane sempre ancorato al 14° posto il Torino, a quota 23 punti in 20 partite come il Sassuolo, anch'esso sconfitto oggi.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 39 (18)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 31 (20)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 16 (19)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 13 (20)
