Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big

Roma-Sassuolo 2-0: risultato finale

LE PAGELLE DELLA ROMA (di Giacomo Iacobellis)

Svilar 6,5 - Nel primo tempo tiene in piedi la Roma con la parata su Koné: intervento pesante, da portiere vero. Nella ripresa è quasi spettatore, ma la base del successo gialorosso nasce lì.

Ghilardi 6 - Soffre Laurienté per lunghi tratti, ma cresce nel finale: l'inserimento che porta all’azione del 2-0 di Soulé pesa e ripulisce una partita complicata.

Mancini 6 - Il primo tempo è il suo manifesto della serata, con la chiusura decisiva su Laurienté. Cala un po’ alla distanza, ma resta solido (Dall’87’ Ziolkowski s.v.).

Mario Hermoso 6 - Partita ordinata, senza sbavature. Sfiora il gol nel finale su assist illuminante di Dybala.

Celik 7 - Sale di colpi nella ripresa: chiusura fondamentale su Laurienté, poi presenza costante nell’azione dei due gol. L’imbucata per Ghilardi è l’inizio del 2-0. Determinante (Dall’89’ Rensch s.v.).

Manu Koné 7 - Fino al 75’ tanta corsa e lavoro sporco, seppur non in condizioni brillanti. Poi l'incornata che spacca la partita: stacco perfetto e gol pesantissimo. Decisivo.

Pisilli 6,5 - Sempre dentro il gioco, lucido nelle combinazioni. Non segna, ma dà ritmo e continuità, mettendo così a tacere almeno per un weekend le voci di calciomercato.

Tsimikas 5 - Errore enorme sotto porta che rischiava di pesare tantissimo. Spinge con continuità, ma l’occasione divorata è una macchia indelebile. Fischi dell'Olimpico al momento del cambio (Dal 62’ Wesley 6 - Entra con la solita garra, sbaglia una scelta dal limite ma resta dentro la partita e accompagna bene il finale).

Soulé 7,5 - Prima il rigore tolto dal VAR, poi l’assist intelligente per Koné e infine il gol del 2-0: freddo, lucido, un diesel che decide la partita con personalità dopo un'oretta così così (Dall’88’ Romano s.v.).

Dybala 6,5 - Non dominante, ma quando si accende alza il livello e la trivela per Hermoso è poesia pura. Leader tecnico di questa Roma, cresce alla distanza come i compagni e cambia pure ruolo dopo l'infortunio di Ferguson.

Ferguson 5,5 - Condizionato dalle botte alla bassa schiena. Lotta, ma è costretto ad alzare bandiera bianca troppo presto (Dal 39’ El Shaarawy 6,5 - Entra bene, porta esperienza e qualità, confezionando un assist di tacco per Soulé e vedendosi annullare per fuorigioco il tris giallorosso).

Gian Piero Gasperini 7 - I cambi ribaltano la gara, la sua squadra lievita col passare dei minuti e colpisce due volte proprio nel momento clou della serata. Vittoria costruita con pazienza, letture giuste e gestione dei tempi, senza dimenticare il cinismo sotto porta. Immaginatevi se arrivano pure i rinforzi tanto attesi...

LE PAGELLE DEL SASSUOLO (di Paolo Lora Lamia)

Muric 6 - Quasi inoperoso nel corso del primo tempo, nel secondo ha poche responsabilità sui due gol siglati dalla Roma che decidono il match.

Walukiewicz 5,5 - Più dedito alla fase difensiva che a quella offensiva, contiene con buoni risultati Tsimikas. Decisamente più in difficoltà, però, nel momento in cui la squadra di Gasperini aumenta la spinta nella sua zona di competenza.

Idzes 6,5 - Prova positiva per il centrale ex Venezia, che di fatto annulla Ferguson e talvolta imposta bene l'azione. Dopo l'intervallo cala di incisività come il resto del reparto, ma meno rispetto ad altri compagni.

Muharemovic 6 - Il centrale tanto chiacchierato a livello di mercato forma discreto tandem difensivo con Idzes, contrastando al meglio gli attaccanti della Roma soprattutto nelle prime fasi di gioco.

Doig 5,5 - Spinge decisamente meno di altre volte, avendo alterne fortune nei duelli in fase di contenimento.

Lipani 6 - Prova ordinata del numero 35, condita dalla giusta dose di spavalderia. Si merita la sufficienza. Dal 72' Vranckx 5,5 - Entra nel momento peggiore, ovvero poco prima che parta la furia romanista.

Matic 6 - Grande ex della gara, conferisce alla mediana del Sassuolo sapienza e soluzioni di qualità.

Koné 6 - Il solito trattore del centrocampo, che ringhia senza sosta sui portatori di palla avversari per poi accompagnare l'azione offensiva. Meglio nei primi 45 minuti. Dall'82' Iannoni sv.

Fadera 5,5 - Contributo non eccelso sul fronte destro dell'attacco. Nel corso del primo tempo, impegna in una sola circostanza Svilar. Dal 72' Cheddira 5,5 - Entra poco prima dei due ganci tirati dalla Roma al Sassuolo, non avendo grosse occasioni per incidere.

Pinamonti 5,5 - Qualche buon dialogo con i compagni di reparto, in una partita in cui però viene soffocato dall'arcigna marcatura di Mancini. Dall'82' Moro sv.

Laurienté 5,5 - Quando parte palla al piede, per i difensori giallorossi è sempre un pericolo. Tuttavia, non è sufficientemente lucido nella giocata finale. Dall'82' Pierini sv.

Fabio Grosso 6 - Il suo Sassuolo si conferma ostico per le big, ma stavolta non regge fino alla fine. Resta una buona prova, con però meno efficacia offensiva rispetto ad altre esibizioni.