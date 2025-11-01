Zaniolo punisce un'Atalanta spenta: friulani avanti 1-0 al termine del primo tempo

Si sblocca poco prima dell'intervallo il match Udinese e Atalanta, che apre la 10^ giornata di Serie A. Una sfida che Runjaic affronta con il classico 3-5-2, sostituendo in avanti l'indisponibile Davis con Buksa e confermando al suo fianco Zaniolo. Diverse novità nel 3-4-2-1 di Juric, riguardanti per lo più il reparto avanzato: il tecnico concede una chance dal 1' a Scamacca, mettendogli alle spalle l'ex Samardzic e Sulemana.

Zaniolo fa volare i friulani

Osservando i primi 45 minuti, vengono in mente le dichiarazioni di Carnesecchi dopo la sfida pareggiata 1-1 due turni fa contro la Cremonese: "Dobbiamo alzare i giri e darci una svegliata". Parole che sanno quasi di frecciata a Juric, come a dire che il ritmo dell'Atalanta attuale non è più quello della versione allenata negli anni scorsi da Gasperini. Anche contro l'Udinese, almeno per il momento, i nerazzurri confermano questo difetto e cioè di non riuscire a giocare a ritmo alto patendo invece l'aggressività dell'Udinese. Friulani più pericolosi fin dai primi minuti e capaci di concretizzare la loro superiorità a 5 minuti dall'intervallo: Ekkelenkamp sulla sinistra serve in verticale Kamara, palla a centro area per Zaniolo che fulmina Carnesecchi con una conclusione di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Bianconeri addirittura vicini al raddoppio poco dopo, ma il portiere atalantino stavolta ci mette una pezza sul tentativo di Karlstrom. Scampato il pericolo per la Dea, sotto 1-0 all'intervallo e con la necessità di un atteggiamento completamente diverso nella ripresa.

