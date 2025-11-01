Torino, Baroni e il dualismo tra i pali: "Domani gioca Paleari. Gerarchie? Conta il valore"

E' un Torino carico di autostima quello che si appresta ad affrontare il Pisa, nel match valido per la 10^ giornata di Serie A. I granata sono reduci da 4 risultati utili consecutivi e cercano ulteriore continuità, con la speranza di fare il tanto agognato salto di qualità e lottare magari per un piazzamento europeo. Tra i migliori nelle ultime uscite c'è sicuramente Andrea Paleari, chiamato a sostituire l'infortunato Israel contro Genoa e Bologna (2 gare chiuse entrambe senza subire gol).

"Paleari? Siamo contenti, si è fatto trovare pronto, sarà ancora lui in porta", ha annunciato Marco Baroni in conferenza stampa. Il tecnico, inoltre, ha parlato dell'eventualità che le gerarchie tar i pali possano cambiare: "Mi sono già espresso: non sono abituato a vedere titolari e no, è una forma di rispetto verso i calciatori e il loro lavoro. Israel è un portiere bravo e di valore, è il suo valore che lo riporta in porta, non le gerarchie. Altrimenti commetterebbe un errore. In questa maniera, c'è uno stimolo costante nel lavoro: tutti devono dare il massimo, perché così poi giocano".