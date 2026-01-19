Bari, ci siamo per il ritorno di Longo in panchina. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio

Fra tanti nomi, come quelli degli esonerati Guido Pagliuca, dall’Empoli, e Luca D’Angelo, dallo Spezia, per il dopo Vincenzo Vivarini a Bari spunta una vecchia conoscenza del club biancorosso come quel Moreno Longo che è ancora sotto contratto con il club pugliese dove potrebbe tornare già nella giornata di oggi.

La sconfitta contro la Juve Stabia e il penultimo posto in classifica infatti hanno portato il presidente Luigi De Laurentiis a tenere un faccia a faccia, sabato sera negli spogliatoi, con la squadra, il tecnico e i dirigenti Magalini e Di Cesare. Un confronto che ha portato la proprietà a prendere decisioni drastiche come il cambio di allenatore e probabilmente anche in dirigenza con la posizione del direttore sportivo Giuseppe Magalini che appare sempre molto a rischio.

Questa mattina, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare l’annuncio del ritorno di Longo in panchina a cui farà seguito un incontro con la proprietà con tema il mercato e qui si capirà se Magalini sarà ancora in sella o al suo posto ci sarà il vice Valerio Di Cesare in attesa che possa arrivare un’altra figura – si vocifera di un ritorno di Giorgio Perinetti – in quel ruolo. Longo dunque torna al comando della squadra dopo averla allenata nel 2024/25 quando chiuse al nono posto. Vivarini invece lascia dopo non essere riuscito a dare la svolta una volta subentrato a Fabio Caserta ottenendo nove sconfitte in venti partite che inchiodano il Bari in fondo alla classifica di Serie B.