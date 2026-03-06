Bari, Longo critica Insigne: "Poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale"

"Credo che sarà una partita molto difficile contro una squadra in piena salute e rivitalizzata completamente, senza contare che troveremo un ambiente molto caldo. Noi arriviamo da un buon momento e sarà importante impattare bene questa partita e presentarci a Pescara al massimo perché sarà una partita importante per entrambe”. Il tecnico del Bari Moreno Longo nella conferenza stampa alla viglia della sfida salvezza contro gli abruzzesi sottolinea il peso della gara e torna anche sulle accuse di Lorenzo Insigne nei confronti dell’arbitraggio nella sfida contro il Frosinone: “Poteva evitare certe dichiarazioni proprio perché è un partita già ricca di un significato speciale, poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale. Noi dobbiamo pensare che il risultato sia figlio di ciò che fanno le squadre a livello calcistico. Quindi abbiamo grande fiducia nella squadra arbitrale".

Longo, come riporta Tuttobari.com, si sofferma sullo stato di forma della squadra con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per crescere: “Sicuramente i risultati hanno inciso perché i punti nel calcio spostano tutto, il resto conta relativamente. Abbiamo messo in campo un atteggiamento più combattivo nelle ultime gare, ma non abbiamo ancora fatto nulla e la classifica resta deficitaria. Capisco che ora si possa vedere una luce di speranza in più, ma bisogna essere concreti e realisti perché saranno tutte partite sul filo di lana da qui alla fine. - prosegue ancora il tecnico biancorosso - La vittoria è inebriante e la sconfitta ti massacra a volte. Invece noi dobbiamo essere lucidi e dobbiamo avere grande fermezza e focalizzarti partita dopo partita".

Spazio poi all’importanza dell’appoggio dei tifosi: “Mi fa piacere che si sia riacceso l’entusiasmo, Bari è una piazza che può dare tanto sotto l’aspetto del tifo e della passione e ho chiesto l’aiuto di chi non è venuto allo stadio perché sappiamo quanto il San Nicola possa spingere i calciatori a raggiungere certi risultati. Il calcio è della gente e mi dispiace che in una partita così importante non avremo i nostri tifosi al seguito, domani loro saranno con noi nella rifinitura e questo è un bel segnale di unione che ci deve spingere ed esortare a raggiungere l'obiettivo che Bari merita. Mi piacerebbe far parte di una programmazione a lungo termine in una piazza come Bari. Oggi però è superfluo pensare al futuro".

Infine spazio alla situazione del gruppo: “Mi aspetto un aiuto da parte di tutti, giovani e più esperti, e sto trovando grande disponibilità. Nessuno sta mancando nella costruzione di un’anima dentro lo spogliatoio. Sono attento nel pescare un giocatore che sta bene e che può dare segnali come Bellomo e Maggiore. Spesso i calciatori si arrendono nei momenti di difficoltà, invece devono saper reagire alle difficoltà e superarle. Loro devono essere i primi a cambiare le cose".