Bari, Cistana torna ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani seduta a porte chiuse

Un momento non semplice per il Bari, che negli ultimi 90' della stagione si gioca il futuro, o meglio, la permanenza in Serie C, che non è assolutamente scontata, come scontati non sono i playout: gli scontri diretti non sorridono ai galletti, che venerdì sera affronteranno il Catanzaro in terra calabrese. Oggi subito in campo la squadra, con Andrea Cistana che ha svolto parte della seduta con i compagni completando poi il tutto nel rispetto di una tabella personalizzata.

Questa, la nota diffusa dal club:

"Ripresa dei lavori in casa Bari con i biancorossi che questo pomeriggio hanno dato inizio alla preparazione in vista della sfida contro il Catanzaro guidato da mister Aquilani in programma venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 20:30, sul terreno del 'Ceravolo'.

Nella seduta odierna la squadra ha svolto un riscaldamento ad intensità crescente seguito da esercitazioni tecniche di gruppo, quindi, chi ha accumulato un importante minutaggio nell'ultima sfida contro la Virtus Entella ha svolto lavoro atletico di scarico tra campo, palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha sostenuto un serie di sfide a ranghi misti con obiettivi variabili su porzione di campo. Andrea Cistana ha svolto parte della seduta con i compagni completando il lavoro di giornata secondo una tabella personalizzata".

È altresì reso noto che per domani, lunedì 4 maggio, "è in programma una seduta di lavoro mattutina che verrà svolta a porte chiuse".