Thomas Manfredini: "Il Genoa si salverà, vedo altre più in difficoltà. De Rossi farà strada"

L'ex difensore Thomas Manfredini, che nella sua carriera ha vestito sia la maglia del Genoa che quella del Sassuolo, avversarie domenica a Marassi per la 32^ giornata di Serie A, ha presentato la sfida in un'intervista con Il Secolo XIX: "Il Genoa ha tutto da giocarsi perché deve raggiungere un obiettivo importante. Per me si salveranno, vedo delle squadre più in difficoltà".

Manfredini si sofferma rapidamente anche sulla figura di Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa: "Mi piace molto. Come comunicazione e comportamento si vede che era un campione. Farà carriera". Nel suo passaggio di un anno in rossoblù, Manfredini ha avuto modo di lavorare con un allenatore di spessore come Gian Piero Gasperini, attuale guida tecnica della Roma: "Uno diretto, con lui sono cresciuto molto. Ho sempre preferito allenatori che ti dicono le cose in faccia senza giri di parole".

Al Sassuolo, Thomas Manfredini ha giocato poco. Questo il suo ricordo dell'esperienza in neroverde: "Quando ero ancora al Genoa mi feci male al collo, mi uscirono due protrusioni. Quando arrivai al Sassuolo non sapevo di avere questi problemi e rimasi fuori tre mesi per infortunio. Il feeling con Di Francesco non è mai sbocciato. Un po’ di responsabilità me la devo prendere anch’io".

In conclusione, qualche riflessione non può che essere destinata anche alle difficoltà espresse dal movimento calcistico italiano, che si sono riflessi sulla terza mancata qualificazione ai Mondiali della Nazionale: "Il livello si è abbassato, i campioni nella pressione si divertivano. A livello di campo, la squadra ha reso meno di quanto poteva. Bisognerebbe avere fiducia negli italiani, mettendo limiti agli stranieri e dando ai giovani le possibilità. Prossimo ct? Ancelotti o Conte".