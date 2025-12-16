TMW Il Napoli è arrivato a Riad: Lukaku tra i convocati. Presente anche De Laurentiis

Il Napoli è arrivato in Arabia Saudita. Con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia, l’aereo che trasportava la squadra azzurra è atterrato questa sera all’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, sede della Final Four di Supercoppa Italiana 2025. Il volo charter era partito da Capodichino intorno alle ore 16:00 ed è da poco sbarcato in terra saudita.

Ora entra nel vivo l’avvicinamento alla semifinale in programma giovedì sera, quando il Napoli affronterà il Milan in una sfida che mette in palio l’accesso alla finale del 22 dicembre, contro la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter. Nel gruppo partito per Riad è presente anche Romelu Lukaku, alla prima convocazione dopo il lungo stop per infortunio. L’attaccante belga ha viaggiato con la squadra e potrebbe rivelarsi una risorsa importante per Antonio Conte: non è escluso un suo impiego già nella semifinale o, eventualmente, nella finale.

Come previsto, ha viaggiato insieme alla squadra anche la dirigenza azzurra, guidata da Aurelio De Laurentiis. Oltre al presidente, presenti tutti i vertici dirigenziali del club azzurro. Il Napoli è pronto a giocarsi la Supercoppa, ora la parola passa al campo. Ecco le immagini raccolte dal nostro inviato.