L'AS FAR si qualifica alla semifinale dell'Intercontinentale femminile: sfiderà l'Arsenal

Saranno le marocchine dell’AS FAR (acronimo di Association des Sports des Forces Armées Royales) le ultime semifinaliste della Women’s Champions Cup – l’equivale della coppa intercontinentale maschile – che vedrà la sua fase finale andare in scena dal 28 gennaio al l’1 febbraio a Londra negli stadi di Bentford e Arsenal. Le nordafricane hanno infatti battuto per 2-1 le cinesi del Wuhan Jiangda, che avevano a loro volta eliminato l’Auclkand United, in una gara che aveva visto le asiatiche andare avanti con la stella Wang Shuang per poi essere raggiunte quasi allo scadere da Said. Nei tempi supplementari arrivava poi il gol di Sanaa Mssoudy per il definitivo 2-1.

L’AS FAR raggiunge così Corinthians, Gotham FC e Arsenal nelle final four e sfiderà nella seconda semifinali le campionesse d’Europa mentre quelle di nord e sud America si sfideranno nell’altra semifinale. Le vincenti di questi due scontri si contenderanno la prima edizione di questo nuovo trofeo al femminile, mentre le altre due giocheranno la finale di consolazione per il terzo posto.

Women’s Champions Cup

Semifinali

Mercoledì 28 gennaio

SF1 Gotham FC - Corinthians ore 12:30

SF2 Arsenal - AS FAR ore 18:00

Finale terzo posto

Domenica 1 febbraio

Finale terzo posto ore 14:45

Perdente SF1 - Perdente SF2

Finale ore 18:00

Vincente SF1 - Vincente SF2