Serie B, classifica a confronto dopo 16 giornate: Frosinone vola, crolla lo Spezia

Il confronto tra la classifica della Serie B 2025/26 e quella 2024/25 alla sedicesima giornata offre spunti interessanti per capire quali squadre abbiano cambiato marcia - in positivo o in negativo - rispetto a dodici mesi fa. Toglienedo dall'analisi le squadre retrocesse dalla Serie A e da quelle poi promosse, emergono due casi emblematici: il netto salto in avanti del Frosinone e il brusco ridimensionamento dello Spezia.

Frosinone, una clamorosa rinascita firmata Alvini

Il dato più clamoroso riguarda senza dubbio il Frosinone. Nella stagione 2024/25, dopo 16 giornate, i ciociari erano fermi a 16 punti, invischiati nella parte bassa della classifica e lontani da qualsiasi ambizione di vertice. Dodici mesi dopo lo scenario è completamente ribaltato: 34 punti, primo posto e rendimento da promozione diretta. Parliamo di +18 punti rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto del campionato, un miglioramento che non ha eguali tra le squadre rimaste stabilmente in Serie B. Un cambio di passo evidente, frutto di maggiore solidità, continuità di risultati e di una struttura tecnica che sta producendo numeri da big.

Spezia, dalle stelle alle stalle

All’estremo opposto si colloca lo Spezia. Nel campionato 2024/25, dopo 16 turni, i liguri erano addirittura terzi con 33 punti, pienamente in corsa per la promozione diretta e considerati una delle squadre più solide della categoria. Oggi, invece, lo Spezia si ritrova a 14 punti, in piena zona bassa della classifica. Il confronto è impietoso: -19 punti rispetto alla passata stagione, il peggior saldo negativo tra le squadre analizzate. Da protagonista a squadra in difficoltà, con un’involuzione che pesa sia sul piano dei risultati sia su quello delle prospettive.

Gli altri casi

Alle spalle di Frosinone e Spezia, il quadro mostra variazioni più contenute. Cesena migliora leggermente (da 22 a 30 punti), Modena cresce (da 17 a 29), mentre Bari e Sampdoria restano su livelli simili o leggermente peggiori. Carrarese e Reggiana mantengono una sostanziale continuità, segno di un rendimento in linea con la scorsa stagione.