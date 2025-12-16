Bari, buone notizie dall'infermeria: Darboe torna ad allenarsi con i compagni

Dopo oltre un mese d’assenza per infortunio il centrocampista Ebrima Darboe è tornato nella giornata di oggi a lavorare in parte con il gruppo avvicinandosi così al rientro in campo. Una buona notizia per il tecnico Vivarini che dunque potrà presto contare sul centrocampista gambiano che finora ha collezionato sei presenze con il Bari. Questo il report dell’allenamento della squadra pugliese:

"Terza seduta settimanale per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Catanzaro, anticipo della 17a giornata, in programma venerdì sera, 19 dicembre, con inizio alle 20:30 sul terreno del San Nicola.

Dopo una prima parte di lavoro in sala video, questo pomeriggio la squadra si è allenata sul terreno dell'Antistadio aprendo la seduta con una fase dedicata alla mobilità articolare, seguita da circuiti tecnici, esercitazioni specifiche sullo sviluppo dell'azione offensiva quindi, a chiudere, sfida a ranghi misti su 80 metri di campo. Anche Ebrima Darboe ha svolto gran parte della seduta con i compagni, al pari di Leonardo Cerri e Nicola Bellomo. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina".