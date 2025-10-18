Bari, Magalini conferma Caserta: "Non sono sue le responsabilità della crisi"

Brutta sconfitta quella maturata dal Bari al "Città del Tricolore" contro la Reggiana, finisce 3-1 per gli emiliani che rimontano lo svantaggio firmato Moncini, approfittando della superiorità numerica della ripresa. In sala stampa è intervenuto il direttore sportivo biancorosso Giuseppe Magalini ai microfoni di Radiobari, parole riprese da Tuttobari.com:

“Momento difficile, non ce lo aspettavamo. Trovarsi in questa situazione dopo otto partite significa retrocessione, questa è una cosa che non ci sta bene. Evidentemente sbagliamo, abbiamo sbagliato più cose. C’è da fare un’analisi profonda su tutte le direzioni. Le riflessioni non saranno sul mister ma sul Bari. Non credo che il mister sia da responsabilizzare in questo momento, non è a rischio”. Poi ha proseguito. “Quello che mi dispiace enormemente è che dopo l’espulsione ci siamo consegnati, una cosa che non mi capacità dopo un primo tempo decoroso. Non è che non abbiamo personalità, non abbiamo volto. Abbiamo poche certezze. Prima le avevamo, ora sono mancate. Si tratta di rifondare molte cose, ma il tempo non c’è. In questi 15 giorni, secondo me, avevamo lavorato bene, ma se questo è il risultato qualcosa è da rivedere".