Napoli, Beukema: "Partita dominata, ma dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri"
TUTTO mercato WEB
Sam Beukema, difensore del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Torino: "Abbiamo dominato quasi tutta la partita, però il mister ha ragione perché non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare in questo".
Com'è entrare in un gruppo con lo scudetto sul petto?
"Abbiamo un bel gruppo, siamo fortunati perché ci aiutano molto e ora sto giocando un po' di più. Mi sento sempre meglio dopo ogni partita, sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile