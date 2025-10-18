Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Non aveva senso rischiare Hojlund e McTominay: io non forzo nessuno"

Napoli, Conte: "Non aveva senso rischiare Hojlund e McTominay: io non forzo nessuno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:47Serie A
Emanuele Pastorella

20.25 - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, incontrerà i giornalisti dopo l'1-0 nella sfida contro il Torino, valida per la settima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.35 - Comincia la conferenza di Conte

Ci spiega le assenze di Hojlund e McTominay?
"Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte. Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative: meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato"

Un commento sulla partita
"Siamo stati un po'...Ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare...Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol"

E' un problema solo per le assenze?
"Non parlo mai delle assenze, non mi piace e non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca. I ragazzi danno tutto. Che dobbiamo dire del gol di oggi? C'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non era una disattenzione o una diagonale mancata. Stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, vogliamo fare la partita. La strada per fare un altro step, dobbiamo entrare per dominare le partite. E le altre squadre giocano di rimessa come il Toro. E' inevitabile lasciare qualche spazio, dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione e nei duelli"

Su cosa deve migliorare Lucca?
"Non mi fa impazzire parlare dei singoli. E' uno di quelli nuovi, deve alzare il livello. La nostra annata passerà dalla crescita di chi è arrivato, si è aggiunto in un blocco che ha vinto lo scudetto e significa che hai valori. Serve pazienza, facciamoli lavorare. Non c'è niente di nuovo, c'è solo da lavorare"

Il processo di crescita passa anche attraverso queste prestazioni che si traducono in sconfitte?
"Bisogna scindere prestazione e risultato: la prestazione con il Milan anche è stata positiva, ma il risultato è negativo. Oggi, al di là del primo tempo che siamo stati troppo bellini, abbiamo fatto la partita. Hai dato un gol su una situazione fortuita, il risultato è negativo ma la prestazione...Nel primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andassimo sulle punte. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri, il pareggio sarebbe stato un po' striminzito, ma complimenti al Toro che ha sfruttato ciò che doveva. Noi andiamo avanti, sapendo che dobbiamo affrontare il nostro percorso. Stiamo seri e sereni, capendo che dobbiamo fare un percorso"

Ore 20.47 - Termina la conferenza stampa di Conte

Articoli correlati
Torino, Israel: "Abbiamo festeggiato tantissimo dopo il Napoli: ce la siamo meritata"... Torino, Israel: "Abbiamo festeggiato tantissimo dopo il Napoli: ce la siamo meritata"
Torino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"... Torino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"
Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"... Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"
Altre notizie Serie A
Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"... Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"
Torino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"... Live TMWTorino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"
Torino, Simeone: "Contento di aver segnato, il tifoso granata vuole vedere questo"... Torino, Simeone: "Contento di aver segnato, il tifoso granata vuole vedere questo"
L'Inter verticalizza e la sblocca dopo 6': Bonny gela l'Olimpico L'Inter verticalizza e la sblocca dopo 6': Bonny gela l'Olimpico
Napoli, Spinazzola: "Ha ragione Conte: siamo stati troppo bellini, ma poco cattivi"... Live TMWNapoli, Spinazzola: "Ha ragione Conte: siamo stati troppo bellini, ma poco cattivi"
Napoli, Beukema: "Partita dominata, ma dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri"... Napoli, Beukema: "Partita dominata, ma dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri"
Napoli, Conte: "Non aveva senso rischiare Hojlund e McTominay: io non forzo nessuno"... Live TMWNapoli, Conte: "Non aveva senso rischiare Hojlund e McTominay: io non forzo nessuno"
Cruz: "Inter, Lautaro ama essere in campo. Bonny? Non sente la pressione" Cruz: "Inter, Lautaro ama essere in campo. Bonny? Non sente la pressione"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.2 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.3 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.4 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.5 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.6 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.7 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Simeone: "Contento di aver segnato, il tifoso granata vuole vedere questo"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter verticalizza e la sblocca dopo 6': Bonny gela l'Olimpico
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Spinazzola: "Ha ragione Conte: siamo stati troppo bellini, ma poco cattivi"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Beukema: "Partita dominata, ma dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Biancolino: "Tenuto bene il campo, puniti nel nostro momento migliore"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: anche la Sampdoria cambia. Esonerato Massimo Donati
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Avellino 2-0, le pagelle: Bellich determinante, giornata no per Insigne
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 8ª giornata: Juve Stabia-Avellino 2-0. Vespe al momento quinta forza del torneo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Immagine news Serie C n.6 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?