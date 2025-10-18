Live TMW Napoli, Conte: "Non aveva senso rischiare Hojlund e McTominay: io non forzo nessuno"

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, incontrerà i giornalisti dopo l'1-0 nella sfida contro il Torino, valida per la settima giornata di campionato di Serie A.

Ore 20.35 - Comincia la conferenza di Conte

Ci spiega le assenze di Hojlund e McTominay?

"Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte. Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative: meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato"

Un commento sulla partita

"Siamo stati un po'...Ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare...Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol"

E' un problema solo per le assenze?

"Non parlo mai delle assenze, non mi piace e non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca. I ragazzi danno tutto. Che dobbiamo dire del gol di oggi? C'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non era una disattenzione o una diagonale mancata. Stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, vogliamo fare la partita. La strada per fare un altro step, dobbiamo entrare per dominare le partite. E le altre squadre giocano di rimessa come il Toro. E' inevitabile lasciare qualche spazio, dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione e nei duelli"

Su cosa deve migliorare Lucca?

"Non mi fa impazzire parlare dei singoli. E' uno di quelli nuovi, deve alzare il livello. La nostra annata passerà dalla crescita di chi è arrivato, si è aggiunto in un blocco che ha vinto lo scudetto e significa che hai valori. Serve pazienza, facciamoli lavorare. Non c'è niente di nuovo, c'è solo da lavorare"

Il processo di crescita passa anche attraverso queste prestazioni che si traducono in sconfitte?

"Bisogna scindere prestazione e risultato: la prestazione con il Milan anche è stata positiva, ma il risultato è negativo. Oggi, al di là del primo tempo che siamo stati troppo bellini, abbiamo fatto la partita. Hai dato un gol su una situazione fortuita, il risultato è negativo ma la prestazione...Nel primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andassimo sulle punte. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri, il pareggio sarebbe stato un po' striminzito, ma complimenti al Toro che ha sfruttato ciò che doveva. Noi andiamo avanti, sapendo che dobbiamo affrontare il nostro percorso. Stiamo seri e sereni, capendo che dobbiamo fare un percorso"

Ore 20.47 - Termina la conferenza stampa di Conte