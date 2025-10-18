Serie B, 8ª giornata: Juve Stabia-Avellino 2-0. Vespe al momento quinta forza del torneo
Finisce con il doppio vantaggio della Juve Stabia sull'Avellino il derby campano valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B in corso di svolgimento al 'Menti' di Castellammare di Stabia. Decidono, la sfida le reti, tutte nel primo tempo, di Mosti al 39' e di Bellich tre minuti più tardi. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Sabato 18 ottobre
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Monza 14*
Juve Stabia 13*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12*
Cesena 11
Carrarese 11*
Sudtirol 10*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6*
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3
* una partita in più