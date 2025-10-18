Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve Stabia-Avellino 2-0, le pagelle: Bellich determinante, giornata no per Insigne

© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:20Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Avellino 2-0

JUVE STABIA

Confente 6 - Vive un pomeriggio sorprendentemente tranquillo.

Giorgini 7 - E' una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato, sta riuscendo nell'impresa di non far rimpiangere un colosso come Peda. Ci mette qualche minuto per prendere le misure a Russo, alla lunga lo contiene benissimo e non a caso Biancolino lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Eccellente anche nel secondo tempo.

Varnier 7 - Vince il ballottaggio con Ruggero e ripaga in modo straordinario la fiducia dello staff tecnico. Attento, concentrato, sempre sul pezzo. Strappa applausi al Menti quando vince in bello stile il duello individuale con Biasci. A inizio ripresa sfiora il gol del 3-0. Dal 75' Baldi 6 - Respinge al mittente i timidi assalti dell'avversario.

Bellich 7,5 - Aveva deciso l'ultimo derby casalingo contro i lupi, si è ripetuto con un tap-in da centravanti vero approfittando di un'uscita fuori tempo di Iannarilli. Nel finale, dopo aver recuperato un'infinità di palloni, fa espellere Insigne che commette un fallaccio rischiando di fargli male. E pensare che a luglio sembrava ad un passo dal trasferimento proprio all'Avellino prima del dietrofront provvidenziale della dirigenza e di un rinnovo che ha fatto esultare tutto il popolo stabiese. Determinante.

Carissoni 6,5 - Padrone assoluto della corsia di competenza, denota una condizione fisica eccellente e corre ininterrottamente per 90 minuti. Nella prima frazione spinge costantemente e va vicino al gol con un bell'inserimento sul secondo palo. Nella ripresa c'è da difendere il prezioso 2-0 e non sbaglia un solo intervento. Acquisto azzeccatissimo.

Leone 6,5 - Un paio di appoggi non precisissimi in avvio, poi si scioglie e torna ad essere il centrocampista di qualità e quantità che il popolo stabiese ha imparato ad amare. Importanti i suoi raddoppi di marcatura su Palmiero e Sounas. Dal 70' Pierobon 6 - Entra col piglio giusto e combatte fino alla fine insieme ai compagni.

Correia 6 - Una super giocata personale carica una squadra sin lì apparsa un po' tesa vista l'importanza del derby. E' in interdizione, però, che si fa apprezzare dai compagni, visto che si piazza in mediana a protezione della retroguardia e chiude tutte le linee di passaggio all'avversario. Ringhia sulle caviglie di Palmiero e Sounas e li contiene molto bene. Sta crescendo settimana dopo settimana, per la gioia di una dirigenza che lo seguiva da più di un anno.

Mosti 7 - Che abbia un gran piede non è una novità e anche nelle giornate precedenti aveva cercato con frequenza la soluzione spettacolare dalla distanza. Oggi pesca un jolly di rara bellezza, un meraviglioso tiro al volo che consente alla Juve Stabia di sbloccare un derby sin lì poco divertente per i 5000 del Menti. Una prodezza che vale da sola il prezzo del biglietto. Dall'87' Zuccon sv.

Piscopo 6 - Scelta a sorpresa di Abate che, in effetti, gli chiede di agire da esterno sinistro a tutta fascia. Ed è proprio dalle sue parti che i padroni di casa creano i pericoli principali nei primi 20 minuti. Leggero calo nella ripresa, esce comunque tra gli applausi del pubblico. Dal 70' Cacciamani 6 - Gli si chiede di dare una mano al terzetto difensivo e svolge bene il compito nei 23 minuti a disposizione.

Maistro 6,5 - Primi 15 minuti non brillantissimi, come se faticasse a trovare la posizione giusta. Poi innesca Candellone con una bella verticalizzazione dopo una super giocata ai danni di Palmiero ed entra in partita, risultando un fattore sulle palle inattive. Dal 70' Burnete 6 - Fa il suo, tenendo alto il baricentro.

Candellone 6,5 - Recupero lampo da parte di un giocatore imprescindibile e che ha fatto di tutto per essere a disposizione. Va vicino al gol con un tiro in diagonale che per poco non beffava Iannarilli, se la cava con mestiere e personalità à cospetto di un difensore tosto come Simic.

Ignazio Abate 7 - Stravince il derby con il collega Biancolino mettendo in campo una squadra offensiva ed equilibrata allo stesso tempo. Concede un possesso di palla sterile all'avversario, lo annichilisce in 4 minuti e poi gestisce con sapienza senza rischiare nulla.

AVELLINO

Iannarilli 5,5 - Una bella e coraggiosa uscita in avvio, poi Mosti lo beffa con una conclusione meravigliosa sulla quale non può nulla. Rivedibile in occasione della seconda rete, quando esce a vuoto e spiana la strada a Bellich.

Cancellotti 6 - Ha piedi buoni e i suoi ex tifosi lo sanno benissimo. Non a caso gli attaccanti di casa lo pressano ogni volta che è in possesso di palla. Non commette errori in marcatura e si rende pericoloso con qualche bel lancio dalle retrovie.

Simic 6 - Molto bello e intenso il duello con Candellone, potremmo dire che tutto sommato è finito in parità. Quando la retroguardia sbanda ci pensa sempre lui a metterci una pezza. Prestazione che viene offuscata soltanto dal risultato finale.

Fontanarosa 5,5 - Che sia un calciatore di personalità e prospettiva non ci sono dubbi, ma oggi non è apparso impeccabile in fase difensiva. A volte appare fin troppo sicuro dei propri mezzi.

Missori 5 - Soffre la rapidità dei calciatori avversari e la qualità di calciatori come Maistro, Candellone e Piscopo; praticamente non pervenuto in fase di spinta. La peggior prestazione stagionale. Dal 45' Crespi 5 - Un salvataggio sulla linea e poco altro.

Kumi 5,5 - E' forse il più vivace del centrocampo, pur senza brillare ci mette almeno un minimo di cattiveria agonistica.

Palmiero 5 - Quando il capitano non gira a dovere ne risente tutta la squadra. Brava la Juve Stabia ad arginarlo prevedendo una marcatura quasi a uomo da parte di Leone e Correia. Esce senza aver lasciato il segno. Dal 60' Besaggio 5,5 - Un minimo di imprevedibilità dopo un'ora di difficoltà enormi.

Sounas 5,5 - Rientro lampo e subito un paio di giocate per confermare si senta bene. Alla lunga è costretto a vagare per il campo a caccia di palloni giocabili. Poco e mal servito.

Cagnano 5 - Nei primi minuti sembra propositivo e concentrato, poi col passare del tempo i padroni di casa alzano i ritmi e gli esterni ospiti vanno in grossa difficoltà. Prende un'ammonizione evitabile e viene sostituito. Dal 73' Milani sv.

Russo 5 - La mossa a sorpresa di Biancolino non ha pagato, anzi alimenta il partito di chi ritiene possa essere un calciatore determinante soprattutto quando subentra. E' vero che viene servito poco e male, ma è nelle giornate buie che deve emergere il talento dei più bravi. Dal 45' Insigne 4,5 - Un brutto impatto in questa seconda esperienza con la maglia biancoverde. Sbaglia tanto e poi si fa espellere per un fallo inutile e pericoloso.

Biasci 5 - In attesa che Tutino e Patierno tornino a disposizione tocca ancora a lui caricarsi addosso il peso dell'attacco biancoverde. Di fatto non la prende praticamente mai, annullato dal terzetto difensivo di una Juve Stabia oggi tatticamente perfetta. Dal 75' Lescano sv.

Raffaele Biancolino 4,5 - Aveva infiammato la vigilia con dichiarazioni che il popolo stabiese non aveva digerito. E' un derby a tutti gli effetti e sbaglia la formazione iniziale. Non sortisce effetti il cambio di modulo.

