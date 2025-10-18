L'Inter verticalizza e la sblocca dopo 6': Bonny gela l'Olimpico
Inter in vantaggio dopo sei minuti di gioco con Bonny. Clamoroso errore della difesa giallorossa nell'interpretare il fuorigioco: Barella verticalizza trovando il francese in linea. L'ex Parma avanza e col destro supera Svilar sul suo palo. Terzo gol in campionato per lui.
